Lotito lancia la sfida a Inzaghi: «Vedremo alla fine chi rimarrà nel calcio più a lungo»

Il presidente della Lazio Lotito ha parlato, a margine della presentazione della Lazio Women, della svolta dei biancocelesti, che dopo cinque anni cambia corso e modulo. Un cambiamento di modulo che passa dal 3-5-2 di Simone Inzaghi al 4-3-3 di Maurizio Sarri.

«Nella vita ognuno raccoglie quello che semina. Questo non vale per me perché pensavo di raccogliere in un modo diverso. Prendo atto dei comportamenti della gente, ma non ne faccio mica un dramma. Tutti sono utili e nessuno è indispensabile, quindi non è un problema. Lui continuerà a fare l’allenatore, io continuerò a fare il presidente. Vedremo poi alla fine chi rimarrà nel sistema più a lungo»