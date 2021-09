Laporta: «Dobbiamo gestire il club, se dovremo prendere delle decisioni lo faremo»

A El Chiringuito: «Koeman è l’allenatore della prima squadra del Barcellona e quello che vogliamo è che le cose vadano bene per lui»

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è tornato a parlare della situazione del club e del suo allenatore, Ronald Koeman, ai microfoni di El Chiringuito. Marca riporta le sue parole.

“Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Siamo responsabili di governare il club, abbiamo più informazioni quando prendiamo decisioni e dobbiamo pesare tutto molto di più. Per noi non è un problema prendere decisioni di qualsiasi tipo, e se devono essere prese in un determinato momento, le prenderemo, siano esse di tipo economico, sportivo o sociale”.