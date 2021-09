Laporta: «La Superlega è ancora viva, molti club ci chiedono di andare avanti»

Il presidente del Barca: “La Uefa non può fare nulla per impedire che il progetto continui. Sarà una competizione stupenda. Il Psg ha violato tutte le regole possibili nel calciomercato”

Il ruolo del Psg nel mercato, il rapporto con il presidente del Real Madrid Florentino Pérez e Javier Tebas, e l’immancabile Superlega. Joan Laporta ha risposto su tutto, durante una .lunga intervista al programma Esports3 Onze.

Il Presidente del Barcellona ha detto che “il Psg ha saltato tutte le regole esistenti e inesistenti”, orma. Ed è per questo che Tebas, a cui riconosce di essere “un difensore del ‘fair play’, ha iniziato una crociata contro i francesi”.

Ma il boss della Liga, ha detto Laporta, è anche “ossessionato dalla Superlega”. Un progetto che a suo dire “è vivo, i tre club restano forti”. “Tutte le pressioni e i tentativi di sanzioni sono andati a vuoto. Molti club ci dicono di andare avanti perché conviene anche a loro. La Uefa non può fare nulla per impedire che il progetto continui. Hanno chiuso le pratiche avviate e le sanzioni ai club inglesi sono rimaste senza effetto. Sarà una competizione molto allettante, la più allettante al mondo, in cui i club ne trarranno grande vantaggio. Certo, dobbiamo migliorare la meritocrazia”.