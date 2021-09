La rottura con Gattuso è stata la fortuna della Fiorentina

Tre vittorie consecutive figlie di una voragine evitata quest’estate. E pensare che i tifosi si disperarono, invece di festeggiare in piazza della Signoria

C’è chi nasce con la camicia. Come è accaduto alla Fiorentina che a giugno aveva abboccato alla più potente macchina propagandistica mai vista nel mondo del calcio. Ci scappò da ridere quando i tifosi viola, invece di inscenare caroselli per la città, addirittura si disperarono per la rottura tra la Fiorentina e il neo-allenatore Gattuso. Ovviamente il tecnico ruppe perché puntava al Tottenham – poi naufragato per la comprensibile insurrezione della piazza londinese.

Fu proprio nel momento della rottura con Gattuso che nacque la Fiorentina che i tifosi stanno ammirando. Tre vittorie consecutive. Un ottimo allenatore (Italiano), una società che ha tenuto i calciatori più forti, acquistato un giocatore come Gonzalez. C’è un progetto nato da un fosso evitato. L’Inter dei 51 punti nacque dal forfait di Madjer che non supero’ le visite mediche, al suo posto arrivò Diaz. La Fiorentina non vincerà il campionato ma ha evitato tanto tempo perso condito da retorica e propaganda.