La Lega Serie A replica a Sarri: «Sorprende che uno come lui non ricordi il regolamento»

Come da tradizione, Sarri si era lamentato del calendario. «Il regolamento prevede che ci siano 48 ore tra due partite, come del resto gli è più volte accaduto quando allenava il Chelsea»

Maurizio Sarri, per non abbandonare la tradizione, ha pianto anche stavolta. Lo ha fatto alla vigilia della partita di Europa League di domani contro la Lokomotiv Mosca.

Dichiarazioni cui ha prontamente replicato la Lega.

La Lega Serie A accoglie con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Maurizio Sarri sulla programmazione della gara di campionato di domenica prossima tra Bologna e Lazio, successiva a un impegno europeo dei biancocelesti. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite, distanza ampiamente rispettata nello specifico.