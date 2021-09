Sarri: “La Lega ci ha messo una partita a 61 ore da quella di Europa League: è assurdo”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha presentato la sfida contro la Lokomotiv Mosca in conferenza stampa.

Derby? Si è discusso di un presunto fallo da rigore sorto su una situazione di fuorigioco e di un penalty concesso alla Roma che è stato visto solo dal VAR e dall’arbitro. Il derby è passato ed abbiamo fatto punti, dobbiamo pensare solo a domani.

Muriqi ci sta dando una mano, sta lottando su ogni pallone e, ad esempio, si è anche procurato un rigore a Torino. Sta interpretando ciò che gli chiedo con una determinazione non comune.

Chiedo alla squadra solo di concentrarsi sulla seconda gara europea. Sarà una sfida delicata. Due anni fa ho sfidato la Lokomotiv Mosca con la Juventus ed abbiamo vinto due gare con sofferenza.

Qui alla Lazio sto benissimo. Mi sto divertendo perché i ragazzi si stanno applicando molto. Mi sta dando gusto allenare questa squadra, ed anche con la Società mi sto trovando molto bene.

Chi giocherà domani? Non lo so ancora. L’allenamento di ieri non è stato indicativo, non so ancora se qualche calciatore avrà bisogno di riposo. C’è da valutare una scelta assurda della Lega che ci ha messo una partita di campionato a 61 ore dalla fine della partita di Europa League: è fuori dal mondo, ma dobbiamo adeguarci. Mi fa piacere vedere Luis Alberto non tranquillo dopo la sostituzione. Lo spagnolo è un grande calciatore con margini di miglioramento.