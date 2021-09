Koeman, ultimo atto: riunione alle 4 del mattino per cacciarlo. Il Barca pensa anche a Pirlo

Dopo il tracollo a Lisbona il destino del tecnico appare segnato. Forse già oggi l’annuncio. Potrebbero sostituirlo Xavi o Martinez. Ma a Laporta piace molto anche l’ex allenatore della Juve

Lo 0-3 di Lisbona sarà il biglietto di addio di Ronald Koeman allenatore del Barcellona. La sconfitta col Benfica in Champions è probabilmente l’ultimo atto del tecnico blaugrana. Per i giornali spagnoli il presidente Laporta, dopo essere atterrato prima dell’alba, ha convocato una riunione immediata con la sua cerchia più intima. Alle 4 del mattino. Con lui Rafa Yuste, Mateu Alemany ed Enric Masip.

Dopo poco meno di un’ora sono andati via, “forse con la decisione già presa”, scrive El Mundo Deportivo. “O almeno avendo concordato cosa accadrà nelle prossime ore. La domanda che tutti si pongono ora è se sabato contro l’Atlético in panchina ci sarà ancora Koeman”.

I nomi sul tavolo per sostituirlo sono pronti. Per Sport il club ha due preferiti: Xavi Hernández e Robert Martínez. “Ma nemmeno da escludere del tutto l’opzione Andrea Pirlo, che a Laporta piace molto anche se, come altri allenatori che si sono fatti sentire, non trova altrettanto consenso nel resto della dirigenza club”.