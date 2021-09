Koeman: «Sono entusiasta di allenare il Barcellona e voglio continuare a farlo a lungo»

L’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, ha concesso una lunga intervista a Sport.

Koeman dice di aver aiutato il club “favorendo la cessione di Emerson Royal o altri giocatori”, come Griezmann.

Sulla riduzione dello stipendio:

Ti sei pentito della cessione di Suarez?

“No. Sono venuto qui per cambiare alcune cose nella squadra e abbiamo pensato che sarebbe stata una buona cosa. Pensavamo che sarebbe andato alla Juventus, non all’Atlético, ma non bisogna mai pentirsi di aver preso una decisione consapevole per il bene della squadra e del club “.

Laporta l’ha difeso in tv.

“Tutti sanno che il futuro di un allenatore dipende sempre dai risultati, ma Laporta è stato molto bravo ed era importante che approfittasse di quell’intervista per mettere le cose in chiaro, così come stanno. Se ci sono dubbi da parte della società sul proprio allenatore, è sbagliato, perché poi l’allenatore, dall’esterno, non sembra forte né supportato. Mi sento un allenatore molto forte mentalmente. Non mi interessa cosa accadrà in futuro. Sono molto tranquillo in questo senso. Tuttavia, sono grato per il sostegno pubblico che Laporta mi ha dato lunedì, perché fino ad allora molte persone avevano dei dubbi. Ora penso che tutto sia diventato molto chiaro”.