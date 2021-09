Italia Oggi: la Lega Serie A ha esaurito la pazienza verso Dazn, si pensa ad un piano B per i diritti tv

Il nuovo blackout registrato giovedì ha convinto via Rossellini a prendere provvedimenti, i club non sono disposti a pazientare oltre

Ieri Dazn ha promesso il risarcimento per i disservizi registrati ancora una volta nella visione delle partite di Serie A. E’ infatti accaduto di nuovo giovedì, con gli utenti imbufaliti, giustamente, perché non riuscivano a collegarsi con l’emittente per vedere le due partite in programma nel pomeriggio, Samp-Napoli e Torino-Lazio, che hanno registrato un blackout di circa mezz’ora. Secondo quanto scrive Italia Oggi, però, (confermato dal Sole 24 Ore, che parla di una lettera dai torni durissimi inviata dalla Lega Serie A a Dazn), la Lega Serie A ha esaurito la pazienza. A Via Rossellini si starebbe pensando ad un piano B per l’assegnazione dei diritti tv ad un soggetto diverso da Dazn.

“La novità, però, potrebbe presto venire dalla Lega Serie A che secondo indiscrezioni non sarebbe più disposta a pazientare ulteriormente varando un piano B per i diritti”.