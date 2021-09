Inzaghi: «Temevo questa partita dopo il Real, invece sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi»

L’Inter vince 6-1 sul Bologna a San Siro. Ai microfoni di Dazn, dopo la partita, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.

Su Dumfries:

L’Inter è sembrata tanta. E’ stata la rabbia del post Real?

«E’ normale che volevamo vincere davanti ai nostri tifosi. Alla squadra ho fatto i complimenti per come avevamo tenuto il campo contro il Real, è normale fossimo arrabbiati per come eravamo usciti dal campo».