Inter, solo una forte contusione per Correa

L’attaccante argentino dell’Inter è uscito dal campo al 29′, sostituito da Dzeko. Il club nerazzurro comunica che gli accertamenti sono negativi

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: Correa ha solo una forte contusione al bacino, ma gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno escluso un infortunio più grave. Dopo essere stato costretto ad uscire Accertamenti tutti negativi per una forte botta al bacino al 29′ di Inter-Bologna, l’attaccante argentino dell’Inter è stato portato all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per sottoporsi ad esami più approfonditi: in un primo momento si pensava ad una frattura. Invece il club nerazzurro ha emesso il bollettino che lo riguarda: solo un forte trauma contusivo.

🏥 | REPORT Accertamenti tutti negativi per @tucu_correa all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Confermato forte trauma contusivo — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 18, 2021