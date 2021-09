Il Telegraph: è arrivata l’esenzione del governo inglese per i calciatori provenienti dalla zone rosse

Nessuna limitazione quindi per il Napoli a Leicester. Altrimenti la partite organizzate dalla Uefa si sarebbero dovute giocare in campo neutro

Il Telegraph dà la notizia che i tifosi del Napoli aspettavano. Via libera per il viaggio in Inghilterra, a Leicester, di Ospina, Osimhen e Koulibaly.

I club inglesi non saranno costretti a giocare la Champions League e altre partite europee in un paese neutrale se alcuni calciatori dei loro avversari sono nella lista rossa coronavirus del Regno Unito.

Martedì mattina il governo ha esteso l’esenzione sportiva per coprire squadre e giocatori che entrano in Inghilterra per giocare partite Uefa.

In caso contrario, i match si sarebbero giocati in campo neutro.

Scrive il Telegraph che

il cambiamento delle restrizioni sembra destinato a condizionare future decisioni sul tema a proposito delle partite di qualificazione mondiali.

Il governo ha elaborato piani che eviterebbero ai giocatori di ritorno dalle nazioni in zona rossa di essere costretti a trascorrere dieci giorni in quarantena.