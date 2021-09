«Il peggior fallo mai subito da Messi in tutta la sua carriera» (VIDEO)

L’entrata col piede a martello del venezuelano Martinez ha fatto prendere un colpo agli sceicchi del Psg. “Un intervento da carcere”, ha scritto Marca

Mentre l’Argentina batteva 3-1 il Venezuela (con due gol made in Inter, Lautaro e Correa), c’è stato un mezzo infarto degli sceicchi del Psg. E’ successo che ad un tratto Adrian Martinez, difensore centrale del Deportivo La Guaira, ha deciso di diventare famoso come autore del “fallo più brutto mai subito in carriera da Messi”. Così l’ha definito Marca. “Da carcere”, ha aggiunto il quotidiano spagnolo.

Martinez è entrato sulla tibia più pagata del mondo col piede a martello: Messi si è accasciato al suolo dolorante, ma per fortuna si è rialzato dopo alcuni minuti e ha terminato regolarmente il match. Lui. Ovviamente Martinez è stato espulso.