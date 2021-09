Il fantastico universo di Gianni Rodari in scena nel Bosco di Capodimonte

Dal 24 al 26 settembre, laboratori di disegno e di scrittura, presentazioni di libri, attività di animazione e spettacoli di burattini, stornelli e filastrocche di cantastorie.

Tre giorni dedicati al mondo di Gianni Rodari: da venerdì 24 a domenica 26 settembre, negli spazi verdi del Real Bosco di Capodimonte, a Napoli, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

In tre giorni – solo su prenotazione e fino a esaurimento posti – l’universo fantastico di Gianni Rodari viene messo in scena, musicato, raccontato, disegnato… restituendo con rinnovata fantasia la lezione del famoso scrittore e pedagogista italiano. Autori, artisti, educatori incontrano il pubblico di piccoli e di grandi con laboratori di disegno e di scrittura, presentazioni di libri, attività di animazione e spettacoli di burattini, stornelli e filastrocche di cantastorie.

Tutto si svolgerà sui prati antistanti il Cellaio, nel Real Bosco di Capodimonte (ingresso da Porta Piccola). Le ampie praterie, gli alberi monumentali del giardino storico e la ricca e variegata vegetazione del Real Bosco di Capodimonte aiuteranno l’immaginazione a vagare nei mondi fantastici creati da Rodari.

In caso di pioggia i laboratori si svolgono all’interno del Museo con ingresso dalla biglietteria: Sala Burri gli spettacoli teatrali e le presentazioni, in Sala Mele i laboratori.

La partecipazione agli eventi è gratuita fino a esaurimento posti per i bambini e i ragazzi; gli adulti e gli accompagnatori saranno tenuti al pagamento di un biglietto d’ingresso di 2 € che consentirà anche la visita alle collezioni del Museo. Per facilitare lo svolgimento delle attività e garantire il corretto distanziamento interpersonale, ogni bambino potrà essere accompagnato da massimo due adulti.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su: www.coopculture.it al link https://bit.ly/3Ahc4mh.

Per l’ingresso agli eventi di Gianni Rodari. Tre giorni di festa per piccoli e grandi va esibito il green pass, digitale o cartaceo, con un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.