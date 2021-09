«Il Barcellona non può mettere in discussione Koeman ogni partita»

Ovviamente la crisi del Barcellona spadroneggia sui giornali spagnoli. Ecco cosa scrive El Mundo Deportivo dopo la conferenza di ieri in cui Koeman ha letto un comunicato senza rispondere alle domande dei giornalisti.

Koeman ha chiesto aiuto. (…) Laporta lo ha sempre difeso in dichiarazioni pubbliche. Ma l’allenatore è sempre stato sul filo del rasoio. Il Barcellona non può mettere in discussione l’allenatore ogni partita. O viene rinnovato o licenziato. O ci credi o no. O gli dai tutto il supporto di cui ha bisogno, pianifichi un progetto, o cambi. Tenere Koeman perché non c’è un sostituto sarebbe umiliante e molto brutto in uno spogliatoio che si accorge quando l’allenatore è fragile. Lo sta mettendo ai piedi dei calciatori e sminuendo la sua autorità.