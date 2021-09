Barça, Koeman si presenta in conferenza, legge un comunicato e va via. Laporta: «L’abbiamo scoperto poco prima»

Una conferenza stampa molto particolare, quella del tecnico blaugrana, che esordisce con «il club è con me nella ricostruzione» e non risponde alle domande

Una conferenza stampa parecchio sui generis quella dell’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, alla vigilia della partita di Liga contro il Cadice. Il tecnico si è presentato davanti ai media dichiarando che non avrebbe accettato alcuna domanda e leggendo un comunicato. Dopodiché ha abbandonato la sala.

L’incipit del documento è il seguente:

“Buongiorno a tutti, il club è con me in una situazione di ricostruzione. La situazione finanziaria del club è legata allo sport, questo significa che dobbiamo ricostruire la rosa senza poter fare grandi investimenti. Il calcio ha bisogno di tempo, i giovani possono arrivare a diventare grande in due anni. La cosa buona di ricostruire la squadra è che i giovani potranno avere opportunità come Xavi e Iniesta hanno avuto ai loro tempi. Ma ci vuole pazienza”.