Genoa, la Gradinata Nord: «L’incubo Preziosi è finito, torneremo allo stadio»

La Gradinata Nord degli ultras di Genova ha diffuso un comunicato stampa in cui dichiara che tornerà allo stadio, in conseguenza dell’addio di Preziosi al club.

“L’incubo è finito, il nostro Genoa ha una nuova proprietà. Il momento tanto sognato è finalmente arrivato, potremmo dire tante cose su chi per tanti anni ha tenuto in ostaggio il nostro Grifone, ma non lo faremo. Oggi, prima di ogni cosa, ci interessa l’unità della tifoseria che tanto l’ex proprietario ha cercato di dilaniare in questi anni. In questo periodo di pandemia abbiamo aspettato e ci siamo confrontati, dopo aver valutato attentamente sia la situazione generale che le più recenti normative per l’accesso agli stadi, riteniamo che le condizioni per fare il tifo in Gradinata, come negli altri settori, sono possibili. Le restrizioni sui posti ci hanno frenato nella scelta di ritornare da subito, ma l’evolversi degli eventi e le valutazioni generali ci portano oggi ad una nuova decisione scelta, condivisa e votata da tutti i gruppi della Nord. Torneremo a seguire il genoa allo stadio, sia in casa che in trasferta. L’amore e la passione per il Grifone ci porta anche a chiedere a tutti i tifosi del Genoa, in questo momento di ritrovato entusiasmo, di riempire e colorare gli stadi come solo noi sappiamo fare. Saremo a Salerno, torniamo a viaggiare con il nostro Grifone. Dove ci saranno le gloriose casacche rossoblu ci saremo noi. E alla nuova proprietà non possiamo che dare un caloroso benvenuto con l’augurio di saper riportare il genoa dove la sua storia ed il suo blasone dicono che debba stare. Noi, come tutti i genoani, dal 22 settembre siamo liberi. Infine, vogliamo precisare che tutti i comunicati ufficiali della Gradinata Nord nascono solamente dalle decisioni dei Gruppi Ultrà del tifo organizzato e mai sarà diversamente”.