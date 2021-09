Gazzetta: se Chiesa è un problema per la Juve, gli altri che cosa sono?

Dopo la stentata vittoria della Juventus ieri in casa dello Spezia, e riferendosi allo sfogo di Allegri alla fine del match contro il Milan, la Gazzetta fa una considerazione condivisibile: ma se Chiesa è un problema, gli altri che cosa sono?

Se Chiesa è un problema, meglio non domandarsi cosa sono gli altri. Sicuramente lui deve crescere. E non c’è dubbio che la generosità “animale” lo induca a strafare per un tempo e poi a restare col fiato corto, succede anche con Mancini. Ma Chiesa è un meraviglioso problema per la Juve e per qualsiasi allenatore lo abbia in squadra. Perché lotta, spacca la partita, inventa sempre, non s’arrende mai. E segna. Palle sgonfie diventano palloni d’oro. Giocando spesso da solo, è vero, ma forse perché non c’è ancora un gioco in cui inserirsi.

Se la Juve dimentica per una notte il brutto della stagione, e mette la testa fuori dall’umiliante zona retrocessione, lo ringrazi e gli trovi la posizione ideale.