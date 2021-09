Gazzetta: “Napoli resta tiepida, pesa ancora l’amarezza di Napoli-Verona”

La Gazzetta dello sport, a firma Maurizio Nicita, scrive che Spalletti ha fatto breccia nel cuore dei tifosi ma che la piazza resta ancora tiepida, che ancora in pochi vanno allo stadio.

Il riferimento a Napoli-Verona.

La stessa gente non si fida della squadra. La stessa, Anguissa a parte, che il 23 maggio fallì clamorosamente la gara con il Verona e la qualificazione in Champions. Quell’amarezza non è stata digerita e ora i tifosi azzurri non vogliono illudersi e aspettano conferme.