Gazzetta: Napoli-Juve, i sudamericani rientrano venerdì, Allegri dovrà decidere quali convocare e schierare

Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Bentancur, quasi tutti impegnati con le Nazionali nella notte tra giovedì e venerdì. Il tecnico farà giocare chi sta meglio

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla Juve in vista del match contro il Napoli, sabato e poi l’impegno in Champions di martedì. Allegri ha i nazionali in ritorno tra oggi e venerdì e il problema più grosso riguarda i colombiani, che rientreranno per ultimi.

“Venerdì in giornata, buoni ultimi, i sudamericani: Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Bentancur. Qui ovviamente c’è la situazione più delicata. I sudamericani torneranno venerdì in giornata e saranno in Italia all’ora di cena, quando la Juventus sarà a Napoli per la classica serata di vigilia. Ad Allegri la decisione, con una certezza: impossibile schierare tutti dall’inizio. Max dovrà decidere chi portare in panchina e chi preservare del tutto per la partita di martedì in casa del Malmoe“.

La rosea scrive che il tecnico dovrà valutare chi sta meglio.

“Max a Napoli proverà a fare di necessità virtù – chi sta meglio gioca, senza guardare il sistema di gioco e la contrapposizione con gli avversari – e nelle partite successive si affiderà ai suoi uomini garanzia”.

E fa la conta dei sudamericani e delle loro condizioni. Alex Sandro nella notte tra giovedì e venerdì sarà impegnato a Recife contro il Perù. Bentancur ha subito un piccolo infortunio nell’ultimo match, ma Tabarez conta di recuperarlo

per la gara con l’Ecuador di giovedì notte. Cuadrado sarà impegnato nella notte fra giovedì e venerdì contro il Cile. Danilo tornerà anche venerdì. Infine Dybala, che sarà impegnato con l’Argentina all’1.30 della notte di giovedì

contro la Bolivia.