Gazzetta: grazie al dialogo Spalletti è riuscito a portare dalla sua parte l’intero spogliatoio del Napoli

Il tecnico si confronta spesso con i calciatori anche in colloqui a due. Nel Napoli non ci sono contrasti interni né polemiche

Grazie al suo modo di comunicare, Luciano Spalletti è riuscito a portare dalla sua parte tutta la squadra del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport.

“La sua forza è il dialogo, il confronto quotidiano con lo spogliatoio e, laddove ne avvertisse la necessità, si riserva la possibilità di colloqui a due. In questo modo è riuscito a portarsi dalla sua parte tutto il gruppo, dagli abituali titolari fino al terzo portiere. Gli allenamenti sono un momento di confronto sulle questioni tecnico-tattiche, sull’applicazione degli schemi, ai quali il tecnico sta lavorando da sempre. Vincere aiuta a gestire meglio le cose. L’impressione, però, è che in questo Napoli non esistano contrasti interni, non ci sono giocatori all’opposizione, che con le loro polemiche potrebbero mettere in discussione la serenità del gruppo”.