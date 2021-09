Garanzini: l’errore del Milan è stato non capire che il Liverpool nella ripresa sarebbe ripartito come niente fosse

Su La Stampa. Per mezz’ora il Milan non ha toccato terra, poi la squadra di Klopp ha dovuto rifiatare e il MIlan ha piazzato due azioni, ma non è servito

Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta le partite di Inter e Milan in Champions League ieri. L’errore del Milan, scrive, è stato pensare che il Liverpool sarebbe entrato in campo, nel secondo tempo, come aveva finito il primo, cioè stanco.

“A Liverpool i Reds sono partiti all’arma bianca, e per una buona mezzora il Milan non ha letteralmente toccato terra. Gol di Arnold, rigore e ribattuta salvati da un grande Maignan, la resa lì, dietro l’angolo. E poi, poco alla volta, la saggia difesa della sconfitta da una parte e il naso fuori ogni tanto dall’altra, sino a che il Liverpool in apnea dal gran correre ha dovuto rifiatare e nel giro di due minuti il Milan gli ha piazzato due azioni che parevano disegnate alla lavagna e l’ha ribaltato con Rebic e Brahim Diaz”. “Poi è arrivato il vero errore della serata rossonera: non capire che quelli sarebbero ripartiti come niente fosse. Il pari di Salah, il controsorpasso di Henderson, un’altra serie di assalti alla maniera del miglior Liverpool”.