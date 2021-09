Ferrero: «Petagna? Chiedete a De Laurentiis, ogni volta aumentava il prezzo, ho dovuto dire no»

Il presidente della Samp: «Gli accordi non sono stati rispettati, e non da parte nostra. Basta parlarne, ora abbiamo Caputo»

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è tornato ancora una volta a parlare della trattativa sfumata per Petagna.

«Dovete chiedere a De Laurentiis. Eravamo d’accordo ma poi gli accordi non sono stati rispettati. Ogni volta veniva aumentato qualcosa, ho detto sempre sì, ma alla fine ho dovuto dire no. Tutti i calciatori sanno che qui si sta bene, la città è bella, i tifosi sono i migliori d’Europa. Ho mandato un messaggio a De Laurentiis per risolvere il problema ma gli accordi non sono stati rispettati, e non da parte nostra. Basta parlare di Petagna, abbiamo un grande giocatore (Caputo, ndr), molto motivato e l’età non conta. Guardate Quagliarella, che Mancini dovrebbe convocare. O lui o Caputo contro l’Inter mi faranno un regalo».