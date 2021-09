Federica Pellegrini ha consegnato 20 borse di studio di nuoto per i bambini napoletani al San Carlo

La campionessa è stata protagonista della cerimonia, realizzata dal marchio Jaked di cui è testimonial: “Orgogliosa di essere la madrina di questa iniziativa”

È stato il foyer del prestigioso Teatro San Carlo a ospitare la cerimonia di consegna delle 20 borse di studio di nuoto Jaked ai bambini seguiti dalle associazioni Accendiamo una stella for you, Centro La Tenda, TuttiColori e Fondazione Pavesi. A consegnare le borse di studio ai bambini è stata la campionessa Federica Pellegrini, testimonial Jaked, promotore e sostenitore della preziosa e concreta iniziativa “Nuotare per credere”, che mostra ai più piccoli la possibilità reale di un futuro pieno di luce. I bambini hanno ricevuto l’iscrizione al corso di nuoto della durata di un anno e un kit composto da zaino, costume, occhialini, cuffietta, accappatoio. L’incontro con la stampa è stato moderato dalla giornalista Titti Improta.

«Prendendo a prestito le parole di Carmelo Bene che diceva che ‘lo sport e il teatro sono molto simili perché sono due forme di espressione dove si ha un ruolo’, sono felice che questa iniziativa si svolga nel foyer del teatro San Carlo – apre così l’incontro con la stampa Emmanuela Spedaliere, direttore generale del Teatro San Carlo –. È importante far dialogare questi due mondi paralleli destinati comunque ad incontrarsi, penso, ad esempio, alla nostra scuola di danza. Bisogna investire sempre su progetti culturali per formare le future generazioni e avere una grande campionessa, come Federica Pellegrino, così attenta al sociale, con la mission di trasmettere la cultura sportiva è davvero un impegno prezioso per la nostra comunità».

«Sono orgogliosa di essere madrina di questa importante iniziativa che coniuga sport e solidarietà – dichiara Federica Pellegrini –. Daremo ad alcuni bambini napoletani la possibilità di avvicinarsi al mondo del nuoto, offrendo loro l’opportunità di scoprire una disciplina olimpica fatta di impegno, dedizione, allenamento e senso di squadra. Valori che si porteranno dietro per tutta la vita».