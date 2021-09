Dazn si affida a Nielsen per rilevazione dati tv, ora la Serie A corre il rischio di perdere 100 milioni

Su Milano Finanza. Il decreto Lotti ha modificato i criteri di spartizione dei diritti: l’8% si calcola sui dati Auditel. Torna in auge il dibattito sui Fondi

“Cento milioni in bilico. È questa la somma che, leggi e decreti alla mano, rischiano di perdere i presidenti dei 20 club di Serie A dopo l’assegnazione dei diritti tv per le stagioni 2021-2024 aggiudicati a Dazn per 840 milioni all’anno”.