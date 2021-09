CorSport: la Lazio non ha perso per l’errore di Strakosha, in campo si è vista una squadra confusa

L’errore è stato assurdo e inspiegabile, ma a quel punto la squadra di Sarri avrebbe già dovuto essere in vantaggio rispetto alla mediocrità dell’avversario

La Lazio non si crei alibi: non ha certo perso contro il Galatasaray per il clamoroso errore di Strakosha. Lo scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport.

“Sarebbe troppo facile sostenere che la Lazio ha perso la seconda partita consecutiva per una papera clamorosa di Strakosha, una cosa turca, tanto per restare in tema. Sì, l’errore è stato assurdo, quasi inspiegabile, ma nel momento del disastro una squadra come quella biancoceleste avrebbe dovuto già essere in vantaggio, tanto è apparso debole dal punto di vista tecnico il Galatasaray di Terim. Niente a che vedere con il Milan, che aveva cancellato i biancocelesti dalla partita di San Siro domenica scorsa”.

A Istanbul la Lazio di Sarri non si è vista.

“Abbiamo rivisto una squadra tenera, confusa, addirittura tanto disorganizzata da non riuscire a difendersi e nemmeno ad attaccare”.

Ci vuole tempo per capire Sarri, ma a distanza di due mesi ancora non si vede nulla del suo gioco.