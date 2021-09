CorSport: ancora incerta la presenza di Zielinski per Napoli-Juventus

Domani il polacco potrebbe giocare contro l’Inghilterra con la sua Nazionale. Spalletti si aggiorna a distanza sulle sue condizioni

Luciano Spalletti ancora non sa se per Napoli-Juve, in programma sabato al Maradona, potrà fare contare su Zielinski oppure no. Il Corriere dello Sport scrive:

“L’allenatore del Napoli si aggiorna a distanza sulle sue condizioni perché spera di poter contare su di lui alla ripresa del campionato, ma sa bene che è tutto ancora incerto e dunque, nel caso, è già pronto Elmas”.

Zielinski è fermo dalla prima giornata, ha saltato le prime due partite con la Nazionale polacca, ma domani, contro l’Inghilterra, potrebbe giocare.

“Paolo Sousa, il suo ct, ha rivelato che il centrocampista del Napoli sta migliorando, ma che ogni decisione verrà presa insieme «solo se non ci sarà il rischio di aggravare l’infortunio». Spalletti lo aspetta per valutare le sue condizioni”.