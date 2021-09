CorSport: Adl ha chiesto alla Federcalcio colombiana di far tornare Ospina a Napoli lunedì

Il lavoro diplomatico, che andava già avanti da un paio di giorni, si è intensificato nelle ultime ore

Sale l’ansia su chi sarà il portiere del Napoli sabato prossimo, contro la Juve. Intanto, il Corriere dello Sport racconta i tentativi del presidente De Laurentiis per riavere quanto prima David Ospina, impegnato con la Nazionale colombiana fino a giovedì. L’altra sera è uscito zoppicante dal campo, dopo il match con la Bolivia: si è temuto il peggio, ma il pericolo di un infortunio dovrebbe essere scongiurato.

“Il Napoli, preoccupato dalla contemporanea indisponibilità di Meret e già focalizzato da un paio di giorni su un lavoro diplomatico con la federazione colombiana, ha ovviamente calcato la mano. Giova ripeterlo: le prime notizie giunte a Castel Volturno escluderebbero problemi seri e anzi non metterebbero in dubbio la presenza di Ospina contro la Juventus, ma tutti saranno veramente contenti e felici soltanto dopo l’esito degli esami. Parallelamente, dicevamo, continua il dialogo con i vertici federali: la richiesta è quella di liberare David lunedì, dopo la partita in programma domani con il Paraguay, ma se la trattativa non produrrà i frutti sperati, allora il portiere dovrà attendere anche la sfida in programma giovedì a Barranquilla con il Cile, alle 18 colombiane, e poi bisognerà agire di conseguenza”.

Ovvero con l’idea trapelata ieri, quella di un charter per riportare in Italia tutti i colombiani già venerdì. Altrimenti si dovrà aspettare sabato mattina per riavere Ospina a Napoli.