Corriere: il secondo atto di Allegri alla Juve è la classica minestra riscaldata

Due anni fa ha lasciato una squadra adulta e oggi ne ritrova una adolescente. Il modo di stare in campo della squadra è fin troppo vintage

paolo tomaselli corriere

“Il secondo atto di Allegri — tornato dopo due anni di inattività come salvatore della patria e con un contratto quadriennale da 7 milioni netti a stagione — finora è la classica minestra riscaldata”.

Lo scrive Paolo Tomaselli sul Corriere della Sera.

“Max ha lasciato una squadra adulta, che sapeva sempre a che gioco doveva giocare nell’arco dei novanta minuti e ha ritrovato una squadra adolescente, alla quale per due anni è stato chiesto di costruire qualcosa di diverso e che adesso sembra non riuscire a fare nessuna delle due cose. Per errori individuali — come quelli di Szczesny nelle prime giornate e di Rabiot che ha regalato l’angolo decisivo al Milan domenica sera — ma anche per un insostenibile arretramento del baricentro nel secondo tempo, nel quale il possesso palla bianconero si è rattrappito fino al 37%: la palla scotta insomma, sia per alcuni giocatori, che per il modo di stare in campo della squadra, fin troppo vintage“.

Ci sono sicuramente giocatori non adatti alla Juve, continua, “perché la società ha seguito sempre più logiche finanziarie e non di campo e la squadra è male assemblata”, ma il mercato di riparazione è lontano e i conti sono in rosso.

“Il risultato è quello di una potenziale spaccatura tra vecchia guardia e giovani rampanti ma ancora da forgiare”.

Tomaselli torna anche sulle parole pronunciate da Allegri su De Ligt, alla vigilia, quando lo ha definito un giocatore bravo ma che deve ancora crescere.

“Saggezza di un maestro vincente o paternalismo anacronistico di chi non sa ancora come far convivere Dybala e Chiesa?”.