Ceferin vede il bluff della Fifa sul Mondiale biennale: “Infantino, spiegaci come funzionerebbe”

La Sueddeutsche: una mossa strategica della Uefa, che convoca un vertice al quale difficilmente Infantino parteciperà

Ceferin vede il bluff di Infantino sul Mondiale biennale. E lo sfida. La Uefa e le sue 55 federazioni affiliate hanno discusso dell’ultima proposta che la Fifa agita sul mondo del calcio (e che probabilmente sta usando come leva per puntare invece ad una riforma più sostanziosa del Mondiale per club, come ha scritto il Financial Times), e con una lettera che la Sueddeutsche Zeitung definisce “di fuoco” ha invitato esplicitamente Infantino a programmare rapidamente un incontro al vertice “esclusivamente” tra loro. Il motivo è: ok spiegateci bene come funzionerebbe…

Il giornale tedesco lo definisce “un contrattacco ben congegnato”, accuratamente confezionato come un’opportunità per parlarsi a quattrocchi. “L’Uefa ha acquisito negli anni una buona pratica per allontanare gli autocrati Fifa, si dice che siano abbastanza certi che Infantino non oserà partecipare a un simile incontro. A quel punto non ci sarebbero le basi per cedere alle sue ultime provocazioni sul Mondiale ogni due anni”.

Una mossa strategica per contrastare il “piano sofisticato” che Infantino sta tessendo, fatto di vertici ristretti con le associazioni più piccole, da portare dalla sua parte. “Il guanto di sfida è lanciato”.