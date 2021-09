Caso Suárez, l’udienza preliminare inizia domani

Sul Fatto. Il gup valuterà la richiesta di rinvio a giudizio per gli imputati, tra cui l’avvocato Turco

Inizia domani l’udienza preliminare per il caso dell’esame truffa di Luis Suarez all’Università per stranieri id Perugia. Lo scrive Il Fatto.

“L’inchiesta della Procura di Perugia sull’esame di italiano del calciatore Luis Suárez all’Università per Stranieri del capoluogo umbro, arriverà domani in aula con il gup, Margherita Amodeo, che valuterà la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l’allora direttore generale Simone Olivieri, l’ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, Stefania Spina, e l’avvocato Maria Cesarina Turco. I reati ipotizzati sono falso e rivelazione di segreto d’ufficio. All’epoca dei fatti a Suarez serviva una certificazione di conoscenza della lingua italiana pari al B1, e secondo l’accusa dei pm il calciatore ricevette un file contenente l’intero svolgimento della prova qualche giorno prima dell’esame”.