Careca: «Osimhen sa fare tutto, ma attenzione a definirlo già un fuoriclasse, deve migliorare tecnicamente»

Il Corriere della Sera riporta alcune dichiarazioni del mitico Antonio Careca su Osimhen. Il nigeriano è considerato la punta di diamante dell’attacco del Napoli, in questo momento. Spalletti cerca di farlo maturare per farlo davvero diventare un campione.

«Avercelo uno come lui in Brasile, saremmo tutti più contenti».

Dice Careca, che però invita anche ad andarci piano a considerarlo un fenomeno.

«Sa fare tutto. Fa il movimento, lascia lo spazio ai compagni e parte anche largo verso la porta avversaria. Non sta mai fermo e quando sfreccia in velocità ruba il tempo e annienta la forza di chi lo insegue. Ma attenzione a definirlo con troppo anticipo un fuoriclasse. Lasciamolo lavorare e vedremo cosa riuscirà a fare. È troppo presto per dire che sia lui il motore della squadra, ha bisogno di migliorare tecnicamente e da questo punto di vista il campionato italiano non può che fargli bene. Sicuramente sta facendo la differenza e senza stare troppo a guardare l’aspetto tattico, lui segna e fa vincere la squadra. Diamogli per ora questo merito».