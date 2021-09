Campania, 359 positivi su quasi 16mila tamponi. Tasso al 2,2%

Il bollettino. I deceduti sono 7. Stabili le terapie intensive, calano i ricoveri in degenza

L’Unità di crisi della Regione Campania ha pubblicato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia. I positivi di oggi sono 359, calcolati su 15.958 test. I deceduti sono 7.

La situazione posti letto: 21 posti occupati in terapia intensiva su 656 (come ieri); 346 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 351).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 346

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.