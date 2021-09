Bianchi: «La Dad è finita, non ha funzionato. Classi pollaio? Le scuole sono autonome, noi abbiamo dato risorse»

Su La Stampa un’intervista al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Parla dell’obbligo del Green Pass per i lavoratori delle scuole.

Bianchi si dice soddisfatto della risposta del mondo della scuola alla campagna vaccinale.

Sulle “classi pollaio”:

« È da aprile che ci stiamo preparando, abbiamo stanziato 400 milioni per il personale aggiuntivo, per limitare il sovraffollamento, poi 270 milioni per gli interventi degli enti locali . Inoltre, abbiamo dato alle scuole pubbliche 350 milioni per dotarsi di strumenti di areazione, altri 60 milioni alle private. La scuola vive sul principio dell’autonomia, noi abbiamo messo le risorse a disposizione degli istituti e degli enti locali. Abbiamo 48.400 edifici, alcuni sono in una situazione critica, altri migliore, altri li stiamo costruendo. Ricordo che le scuole sono di proprietà di comuni e province, li stiamo aiutando nella progettualità, c’è un accordo con Cassa depositi e prestiti. Dal Pnrr arrivano 18 miliardi, di cui 2 miliardi e mezzo saranno per l’edilizia scolastica, per mettere in sicurezza e ridisegnare le scuole, e altrettanti vanno per la digitalizzazione».

Sulla Dad:

«La Dad come l’abbiamo intesa finora è finita, non ha funzionato l’idea che si possa sostituire la didattica in presenza con una surrogata. Ora dobbiamo tornare in presenza, ma uscendo dalle mura della classe, aprendo la scuola all’esterno: bisogna usare le tecnologie per collegare i ragazzi tra loro, unendo gli studenti siciliani ai lombardi o a quelli di altri Paesi. Una Dad per aprire e non per chiudere, per stare vicini e non lontani».