Allegri: «De Ligt? Arrivò alla Juve e sembrava dovesse diventare Pallone d’oro. E’ bravo, ma ci vuole calma»

Secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe esserci De Ligt, stasera, al centro della difesa della Juve, accanto a Chiellini e non Bonucci, contro il Milan. Nonostante la frecciatina di Allegri ieri in conferenza stampa, che ha ridimensionato l’olandese.

“De Ligt ha 22 anni ed è un giocatore molto bravo. Quando è arrivato alla Juventus aveva 20 anni, è stato pagato tanto e dopo che è arrivato qui qualcuno l’ha descritto come futuro Pallone d’oro. Ci vuole calma, la maglia della Juve pesa. Ha qualità importanti ma deve migliorare. Chiellini a 20 anni forse era peggio ma poi a 28 è diventato un giocatore serio. E’ un ragazzo giovane con delle caratteristiche importanti che sta attraversando un percorso normale. Vale per tutti, poi può esserci una eccezione. Ma la normalità è un’altra. De Ligt ha le caratteristiche per giocare tanti anni alla Juventus e non dipende da una partita sola”.