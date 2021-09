Alcaraz vive in un prefabbricato di 25 mq circondato da 20 campi da tennis. Per ora

Su Marca le foto della umile dimora del “prossimo Rafa”: vive dal 2018 dentro l’Accademia Equelite de Villena. Ma la Nike l’ha messo sotto contratto

Carlos Alcaraz, “the next Rafa” vive in un prefabbricato di 25 metri quadri, dentro l’Accademia Equelite de Villena. Ancora per poco si suppone, considerato che dopo l’exploit agli Us Open la Nike l’ha già opzionato come volto del futuro e lo ha messo a libro paga già dallo scorso anno.

Intanto in Spagna è scoppiata la Alcaraz-mania, per cui Marca mette sul suo sito le foto della casa del giovane talento, allenato da Juan Carlos Ferrero dal 2018. La strutture ha 20 campi: 10 in terra, nove veloci e uno in erba artificiale. E ovviamente la palestra, il ristorante eccetera. Ci si allenano anche Carlos Gimeno o il bronzo ai Giochi di Tokyo Pablo Carreno.

Alcaraz, come faceva Ferrero ai suoi tempi, vive in una camera doppia con bagno. Lì ha passato il lockdown cercando di completare un puzzle da 3000 pezzi, scrive Marca.