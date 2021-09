Al Psg i portieri sono nove. L’Equipe: la gestione Donnarumma-Navas può diventare esplosiva

Il portiere costaricano è più ombroso del solito mentre Gigio è sempre sorridente e domani potrebbe giocare dal primo minuto in Ligue1

Nella settimana del lamento napoletano per l’infortunio di Meret, la presenza di Ospina in Nazionale e quindi dell’assenza di un terzo portiere degno di questo nome, L’Equipe ci ricorda che il Psg ha nove portieri sotto contratto e che rischia di diventare esplosiva la gestione della coabitazione tra Navas e Donnarumma. L’Equipe descrive Areola come naturalmente ombroso e ricorda che questa caratteristica si è accentuata con l’arrivo dell’ex Milan. La scorsa settimana c’è stata una discussione con lo staff. Navas è nervoso, sa che – pur essendo lui al momento il titolare – prima o poi lo sarà Donnarumma e per sempre. L’italiano, non a caso, al contrario, di Navas, esibisce sempre un sorriso soddisfatto di chi è contento della sua nuova vita parigina. Pochettino potrebbe schierare lui dal primo minuto sabato contro il Clermont, ma questo non dovrebbe – almeno per il momento – certificare l’avvicendamento nelle gerarchie.