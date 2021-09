Adani passa alla Rai: sarà opinionista di 90° Minuto e commenterà i Mondiali

Dopo nove anni a Sky, l’ex difensore intraprende una nuova avventura nella tv pubblica. Previsto anche un ruolo per i Mondiali 2022

Si apre un nuovo capitolo della carriera professionale di Daniele Adani. Dopo nove anni di commento tecnico e da opinionista a Sky, l’ex difensore farà parte della squadra di 90° Minuto sulla Rai, insieme a Marco Lollobrigida e Giovanna Carollo.

Auro Bulbarelli, direttore di Rai Sport, ha commentato così il nuovo arrivo.

Sono orgoglioso di accogliere Adani nella grande famiglia di Rai Sport. L’abbiamo corteggiato a lungo e non è stato facile ricevere il suo sì. Lele è un perfezionista, e prima di accettare ha voluto conoscere nel dettaglio quello che sarebbe stato il suo ruolo.

Sarà una voce libera e autorevole. Grazie al suo appeal sui giovani e nel mondo social avremo la possibilità di avvicinare alla tv generalista anche un’altra importante fetta di pubblico.

Il “progetto Adani” comincia con 90° Minuto, dove sarà una presenza fissa, ma con lui abbiamo intenzione di sperimentare e di innovare, soprattutto in prospettiva Mondiali Qatar 2022, manifestazione della quale la Rai detiene, in esclusiva assoluta, i diritti di trasmissione per l’Italia.