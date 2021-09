Accusa il San Paolo di non pagargli gli arretrati, Dani Alves rescinde

Il terzino ora potrebbe approdare al Flamengo. In testa al campionato brasiliano vincono Atletico Mineiro (Vargas ancora in gol) e Palmeiras

Si sono disputate nel fine settimana le gare del ventunesimo turno di campionato (secondo di ritorno), caratterizzato da tre incontri “testa-coda”, dal momento che le prime tre squadre in classifica hanno giocato contro le ultime tre.

Vince in casa 3-0 contro lo Sport di Recife la capolista Atletico Mineiro, con reti di Diego Costa, Hulk (entrambi su assist dell’esterno basso sinistro Arana) e di Vargas (subentrato a mezzora dal termine al posto dello stesso Hulk…) su rigore, da lui stesso procurato, in pieno recupero; con questa vittoria il tecnico alvinegro Cuca festeggia nel migliore dei modi la sua 200.esima gara in carriera sulla panchina dell’Atletico Mineiro. Vince anche il Palmeiras (che mercoledì notte affronterà proprio l’Atletico Mineiro nella semifinale di andata di Copa Libertadores) che supera 2-0 in trasferta il fanalino di coda Chapecoense con reti realizzate, entrambe nel primo tempo, da Raphael Veiga e dal redivivo Luiz Adriano (che non segnava dalla gara d’andata). Impresa del Gremio che riscatta la doppia sconfitta subita nei quarti di Copa do Brasil per mano del Flamengo ed espugna, contro ogni pronostico, il Maracanã con un gol di testa nel recupero del primo tempo del centravanti colombiano Miguel Borja (prelevato in prestito dal Palmeiras); lo stesso Borja, nel recupero del secondo tempo, si è fatto respingere da Diego Alves il rigore che avrebbe permesso alla squadra di Scolari di tornare da Rio con un secco 0-2. Con questa sconfitta (la sesta in campionato e la quarta in casa) il Flamengo vede allontanarsi la vetta della classifica, distante adesso ben undici punti (anche se i rubronegros devono ancora recuperare tre gare, l’Atletico Mineiro e il Palmeiras soltanto una).

Torna alla vittoria, dopo sette gare, l’Athletico Paranaense che supera per 2-1 in casa la Juventude; pareggio per 1-1 tra Bahia e Red-Bull Bragantino con il centravanti colombiano del Bahia, Hugo Rodallega, che dopo il poker rifilato due settimane fa al Fortaleza ha realizzato il suo quinto centro stagionale in sette presenze, di cui soltanto le ultime tre da titolare. Non si fanno male Cearà e Santos (0-0) con le due squadre che, nonostante il cambio di guida tecnica, rimandano ancora una volta l’appuntamento con la vittoria che manca ad entrambe ormai da sette gare (dal 1° agosto). Periodo non proprio felice anche per il Forteleza, che è stato battuto per 1-0 al 93.esimo a Porto Alegre dai padroni di casa dell’Internacional (con rete firmata da Edenilson, capocannoniere del torneo con nove reti…) e che, nonostante l’ottimo quarto posto in classifica (dove però è stato nuovamente raggiunto dal RB Bragantino) e l’accesso alle semifinali di Copa do Brasil, è incappato nella terza sconfitta consecutiva e ha ottenuto soltanto tre punti nelle ultime sei di campionato.

Risale il San Paolo di Crespo che, dopo essere stato eliminato in settimana dalla Copa do Brasil, ritrova il successo in campionato superando per 2-1 al Morumbi, con non poca sofferenza, l’Atletico Goianiense. San Paolo che nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con Dani Alves; legato ai paulisti fino al , l’ex Barcellona, Juve e Paris Saint Germain nelle settimane scorse si era rifiutato di prendere parte agli allenamenti lamentando il mancato pagamento, da parte della società, di arretrati per circa tre milioni di euro, suscitando così le ire della dirigenza che inizialmente lo ha posto fuori squadra, comunicando che il calciatore non sarebbe stato più a disposizione dell’allenatore, e successivamente si è accordata con i procuratori dello stesso circa la risoluzione anticipata del rapporto. Avendo Dani Alves (che in estate ha partecipato come fuori quota alle Olimpiadi di Tokio…) totalizzato soltanto sei presenze nel campionato in corso (il massimo consentito dai regolamenti per i trasferimenti interni in Brasile), adesso può liberamente accordarsi con un’altra società brasiliana (si è parlato di un interessamento del Flamengo…) oppure cercare qualche nuovo ingaggio all’estero.

Pareggiano 1-1 Corinthians e America Mineiro, in una gara che ha visto esordire dal primo minuto sia Willian, tra le fila del Timão, che Mauro Zarate, con la maglia verde-nera dell’America, con l’argentino che ha confezionato il secondo assist consecutivo (davvero molto bello!) dopo quello della settimana scorsa, quando mandò in rete il compagno pochi minuti dopo il suo ingresso in campo dalla panchina.

Conclude questa giornata il posticipo tra il sorprendente Cuiabà (ribattezzato in Patria CuiaBayern, data la presenza sulla panchina dei gialloverdi del Mato Grosso dell’ex difensore esterno del Bayern Monaco, nonché campione del mondo a USA ‘94 con la Seleção, Jorginho) e la Fluminense, il cui centravanti, il quasi 38enne Fred, è alla ricerca del gol numero 155 in campionato che gli consentirebbe, dopo aver staccato qualche settimana fa Edmundo, di superare anche Romario e portarsi così al secondo posto solitario nella classifica dei migliori marcatori della storia del Brasileirão, alle spalle dell’irraggiungibile Roberto Dinamite, che guida questa speciale graduatoria con ben 190 marcature! Da segnalare, altresì, che Fred nella sua lunga carriera ha realizzato anche 36 reti (di cui 19 con la maglia della Fluminense) in Copa do Brasil ed è pertanto il miglior realizzatore nella storia del torneo, a pari merito con lo stesso Romario. …e in settimana è già tempo di Coppe, con ben cinque squadre brasiliane che, tra mercoledì e venerdì notte, scenderanno in campo nelle semifinali di Copa Libertadores (Flamengo, Palmeiras e Atletico Mineiro) e di Copa Sudamericana (Red-Bull Bragantino e Athletico Paranaense). Dalla serie: in Brasile non ci si ferma mai, qui si gioca sempre!