Younes se ne va in Arabia Saudita, a Francoforte non la prendono bene: “Un uomo con due facce”

All’Eintracht aveva ritrovato la Nazionale ed era diventato un simbolo del giocatore di fantasia, tanto da ispirare un programma federale. Ora si sentono traditi

Amin Younes diceva di aver trovato a Francoforte un “porto sicuro”. E all’Eintracht aveva ritrovato la nazionale dopo più di tre anni, ed era diventato anche un simbolo: il giocatore di fantasia, tutto dribbling e istinto tanto che quel suo modo sbarazzino di giocare aveva innescato un programma federale di recupero del “gioco di strada”.

Ora Younes ha deciso di andare a giocare in Arabia Saudita con il Al-Shabab Riyadh. E in Germania non l’hanno presa benissimo.

Il Al-Shabab Riyadh ha offerto quattro milioni di euro di per Younes. L’Eintracht lo riscatterà dal Napoli per circa due milioni di euro, e poi lo girerà in Medio Oriente. Malvolentieri.

La Faz scrive che “Younes ed Eintracht non riuscivano più a trovare un denominatore comune. Sportivo e finanziario. Ma anche umano”. E accusano il centrocampista di muoversi solo per soldi, dopo tante belle parole spese. “I dirigenti sono irritati per il suo comportamento. E dicono di aver scoperto un Younes a due facce”.