Scandalo sessuale nella federcalcio islandese: il presidente si dimette

Un giocatore della nazionale è stato accusato di violenza sessuale per dei fatti risalenti al 2017 e i vertici sembra ne fossero a conoscenza

È un vero e proprio terremoto, quello che si è scatenato all’interno della federcalcio islandese, dopo che negli scorsi giorni una ragazza 25enne ha denunciato in diretta tv di aver subito violenza sessuale da un giocatore della nazionale, Kolbeinn Sigthorsson, nel 2017. Alla notizia, il presidente Gudni Bergsson si è dimesso nonostante il giorno prima avesse fatto sapere che non aveva ricevuto alcune denuncia formale in merito da parte delle autorità.

La KSI, la federcalcio d’Islanda, è finita al centro delle critiche perché sembra chiaro che i vertici fossero a conoscenza dell’accaduto.