Sarri: «Non dobbiamo illuderci, il percorso di crescita non è mai lineare»

Lazio-Spezia 6-1. Ai microfoni di Dazn Maurizio Sarri commenta la vittoria e il primo posto in classifica a punteggio pieno.

«In queste esperienze nuove il percorso di crescita non è mai lineare. Ci sono momenti in cui sembra tutto assimilato ma in realtà non è così. Dobbiamo lavorare e crescere ancora molto, i presupposti per fare bene ci sono ma non dobbiamo illuderci dopo due partite».

«Ho chiesto alla squadra di non ripetere quanto visto a Empoli e stasera siamo stati molto più bravi nella gestione del vantaggio. I primi 15 minuti della difesa non mi sono piaciuti e il gol subito alla prima occasione (come a Empoli, ndr). Non siamo entrati male in partita, ma due indizi cominciano a mettere un po’ di preoccupazione. Ma non ho avuto la sensazione di una squadra molle».

«Luis Alberto sta crescendo di condizione fisica»