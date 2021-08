Popi Bonnici: «Capisco la qualità inferiore, ma la rotellina del buffering non è accettabile»

Il capo della regia della Serie A a Repubblica: “Non possiamo accettare un passo indietro sulla qualità. Dazn patisce l’infrastruttura povera del Paese”

Sul tema Dazn Repubblica intervista Popi Bonnici, a capo della regia della Serie A, che definisce “il Xavi della tv, il fuoriclasse dei registi sportivi”. E Bonnici pone l’accento sulla scarsa qualità della trasmissione, non ammissibile.

“Devo ammettere che le immagini non sono belle, ma trovo che in questa fase sia normale. Stiamo solo patendo un cambio di tecnologia. Non possiamo certo accettare un passo indietro sulla qualità. Ma migliorerà. Oggi Dazn patisce l’infrastruttura povera del Paese”.

Per Bonnici la situazione può migliorare con l’intervento di Tim. Ma “il buffering non è accettabile. Si può capire che la qualità sia inferiore alle aspettative, comprendere i problemi di assestamento, ma la rotellina no. Nel paese ci sono infrastrutture debolissime”.