Pedullà: l’Inter vuole che sia Lukaku a chiedere la cessione al Chelsea

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, ha pubblicato un aggiornamento sulla trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku.

Quando Federico Pastorello, agente di Lukaku, in mattinata si è materializzato con la proposta Chelsea (da noi anticipata martedì 27 luglio), l’Inter è caduta dalle nuvole. Non soltanto ha detto chiaro e tondo che la proposta è respinta, ma ha aggiunto che deve essere Lukaku ad assumere un atteggiamento diverso rispetto alla sua felicità di restare nerazzurro, come ribadito in più occasioni. L’agente spinge perché lui dica sì, ha un eccellente e retrodatato rapporto con Marina Granovskaia, assoluto riferimento del Chelsea.

L’Inter vuole che il belga si esponga in un modo o nell’altro, possibilmente mantenendo l’atteggiamento di serenità e felicità evidenziato negli ultimi giorni. Di sicuro, l’offerta è faraonica.