Pedullà: Emerson Palmieri, il Lione prepara nuova offerta per chiudere col Chelsea

Il terzino è legato a Spalletti, preferirebbe il Napoli, ma ci sono anche le condizioni economiche da valutare

Emerson Palmieri, la situazione. Alfredo Pedullà su Twitter pubblica un aggiornamento della trattativa tra il Napoli ed Emerson Palmieri. O meglio della situazione che riguarda il terzino sinistro del Chelsea. Perché, come scritto ieri dal Guardian, il Lione non intende mollare la presa ed è favorito sul Napoli. Anche perché il Lione è in grado di presentare un’offerta economica che vada al di là del prestito. Il giocatore, nazionale italiano, è legato a Spalletti, vorrebbe il Napoli ma la nuova offerta del Lione rischia di essere determinante.