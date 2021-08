Osimhen modello Mykonos, si è preso una tarantella che rischia di intossicare tutta la comitiva

Insigne addo’ vaje? Il cucciolo macedone. Box To Box. Dategli tempo e sarà un gioiello…Spettacolo Elmas

🎨Troppe tele restano in fondo ai nostri e ai tuoi sogni. Addo’ vaje? È il tuo anno, con la tua maglia, la tua gente. La tua infanzia coccola il campione che volevi essere. Il nostro Dalì.

😥Osimhen stava più carico di un cuozzo a Mykonos dopo tre Mojto e si piglia una tarantella che rischia di intossicare tutta la comitiva. No Victor, no! A noi non perdonano nulla!

🤪La mia faccia dopo la prestazione di Mario Rui. La faccia di Aureliano durante tutta la partita. Manca un rosso a Caldara…

😍Kalidou è illegale. GiòGiò delizioso. Al tiro in porta di Lobotka Dazn è diventato ufficialmente il pezzotto legalizzato.

❤Il cucciolo macedone. Box To Box. Dategli tempo e sarà un gioiello…Spettacolo Elmas

😌Quando l’equilibrio ritrova serenità e consapevolezza, le partite che devi vincere le vinci anche in dieci per settanta minuti!

💪 La prima è andata. Presa con forza, voglia, provando a giocare a calcio contro i calci. Basta poco, davvero poco ora che, finalmente, pare aver tesserato la Cazzimma.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤