Libero: nessuna offerta concreta per Insigne, la sensazione è che rimarrà a Napoli a scadenza

Solo un sondaggio dei russi dello Zenit. La sensazione è che andrà via il prossimo anno a zero. Manolas vorrebbe tornare in Grecia ma De Laurentiis chiede 20 milioni.

Libero fa il punto sul calciomercato del Napoli. Sul caso Manolas, come lo definisce il quotidiano, e su Insigne che continua a essere un caso virtuale di mercato visto che offerte per lui non ce ne sono.

All’ombra del Vesuvio intanto è scoppiato il caso Manolas (30). Il centrale greco da una settimana sta chiedendo ripetutamente al club azzurro la cessione. L’ex Roma sogna infatti di tornare in Grecia nell’amato Olympiakos col cui ha già raggiunto una intesa di massima per un contratto di 5 anni da 2 milioni a stagione. Meno della metà di quanto percepisce a Napoli (4,5 milioni), ma al cuor non si comanda anche se De Laurentiis non intende farsi intenerire e chiede 20 milioni per farlo partire. In caso di addio di Manolas una pista porta all’argentino Senesi (24) del Feyenoord come successore. Mentre per quando riguarda capitan Insigne (30) non sono arrivate offerte concrete al di là del sondaggio dei russi dello Zenit. La sensazione è che il fantasista alla fine rimarrà alla corte di Spalletti per migrare altrove a parametro zero l’estate prossima.