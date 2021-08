L’ex portiera americana Solo: «Ho visto Rapinoe quasi bullizzare le compagne per farle inginocchiare»

La portiera statunitense Hope Solo, a lungo numero 1 della Nazionale femminile americana, è stata protagonista di un podcast con Goal. E a proposito della polemica tra Trump e la Nazionale che alle Olimpiadi ha vinto la medaglia di bronzo («un gruppo di maniache della sinistra radicale»), ha detto.

«È difficile. Ho visto Megan Rapinoe quasi bullizzare le sue compagni per farle inginocchiare, perché vuole davvero difendere qualcosa cui tiene. Ma come americani è nostro diritto farlo nel modo in cui ci sentiamo a nostro agio e penso che sia davvero difficile essere sotto i riflettori in questo momento con così tanti problemi politici per gli atleti. C’è molta pressione e il nostro obiettivo numero uno dovrebbe essere sempre quello di vincere. In questo momento vedo che c’è troppa polemica sull’inginocchiarsi o non inginocchiarsi. È un atto molto divisivo».