Trump attacca la Nazionale femminile di calcio: «Un gruppo di maniache della sinistra radicale»

L’attacco nel giorno della conquista del bronzo (erano favorite per l’oro): “Questo porta ad essere destinate a perdere, ad essere perdenti”

Trump attacca la Nazionale femminile di calcio. In Italia il ct della pallavolo femminile si è reso protagonista di una polemica per l’uso dei social delle pallavoliste (come se lui non avesse responsabilità), negli Stati Uniti invece Donald Trump ha attaccato la nazionale femminile di calcio rea di aver perso l’oro perché guidata da

un gruppo di maniache della sinistra radicale. Questo porta ad essere destinate a perdere, ad essere perdenti

Così l’ex presidente Usa è intervenuto a gamba tesa nel giorno in cui le americane hanno vinto la medaglia di bronzo battendo l’Australia 4-3. Due anni fa Megan Rapinoe la calciatore più rappresentativa della Nazionale Usa disse che non avrebbero mai accettato l’invito della Casa Bianca.