“Lewandowski vorrebbe lasciare il Bayern ma il club chiede 115 milioni di euro”

Il bomber polacco vorrebbe fare un’esperienza in un altro campionato. Reputa eccessiva la richiesta del club ma al momento non intendere cominciare una battaglia

Anche Lewandowski? E meno male che c’è la crisi del Covid. Sembra essere l’estate dei trasferimenti dei grandi attaccanti. Dopo Messi al Psg e i tormentoni Mbappé e Harry Kane, se ne aggiunge un altro: quello che riguarda Robert Lewandowski.

Il Mundo Deportivo scrive che dopo sette stagioni al Bayern, il bomber polacco gradirebbe cambiare aria. Sta bene in Baviera ma vorrebbe fare un’esperienza altrove prima di chiudere la carriera.

Lewandowski, ricorda Sky Sports, ha ancora due anni di contratto che quindi scade nel 2023. I rapporti col Bayern sono buoni ma il club ha detto che il prezzo per il suo trasferimento è di 115 milioni di euro. Lewandowski, che ha 32 anni, non è rimasto contento di questa richiesta ma – al momento – non intende cominciare una battaglia col Bayern.